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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 15:27 BJT

欧洲汇市：欧元升穿1.14美元，因美国经济忧虑增加令美元全线走弱

路透伦敦5月14日 - 美元周四在欧洲市场全线走弱，有迹象显示美国经济在年初放缓的势头似乎正延续到第二季。欧元兑美元 升穿1.14，为2月以来首次。

美元兑日圆也跌至119下方的两周低位，美元兑英镑触及1.5789的六个月低点。

0814 GMT，欧元上涨0.6%报1.14285美元。美元指数下跌0.5%至93.196，为欧元区1月推出量化宽松举措以来的最低位。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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