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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 15:13 BJT

全球矿业：铁矿石供应增长将持续令价格承压--必和必拓高管

路透新加坡5月14日 - 一名高级官员周四表示，澳洲矿业巨擘必和必拓 预期铁矿石供应成长速度将快于需求，从而持续令价格承压，但他也称，提振获利之道并非取决于压抑产量。

“我们长久以来一直提倡自由公平的市场...我们认为，这就是我们铁矿石行业所需要的，”必和必拓市场行销部门副总裁Alan Chirgwin在一项行业会议中表示。

“这是一个高度竞争的市场，具有周期性，因此亮丽的获利取决于是否身为最具效率的供应商，不应取决于限制供应。”

Chirgwin表示，今年全球铁矿石供应可能增加1.0-1.1亿吨，需求预计将仅成长3,000-4,000万吨。

“过去12个月供应成长的速度超过需求成长，这将持续为明年的价格带来压力，”他表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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