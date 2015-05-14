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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 18:02 BJT

日本个股：夏普计划2015/16财年使电视业务扭亏为盈--社长

路透5月14日 - 夏普社长(CEO)高桥兴三周四表示：

* 计划在2015财年使电视业务盈利

* 当被问及显示器业务时，称目前没有计划剥离任何业务

* 夏普CEO称，没有计划终止在日本和亚洲其他地区的电视业务

* 当被问及是否会辞职时，他表示使夏普完成三年的重组是他的责任

* 只有保持对显示器业务100%股权的情况下才会考虑结盟 (完)
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