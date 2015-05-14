金属期市：伦铜微升，因美元走软以及预期中国放宽政策

上海期镍 一度下跌逾3%，随后削减跌幅至2.5%，因交易员指出市场揣测上期所将为新推出的期镍合约注册国际品牌，这缓解了对国内供给的担忧并引发对之前涨势的获利了结。

一位知情人士称：“外国品牌何时能够在上期所完成注册还没有确切的日期。”

对中国不锈钢厂商的镍矿石供给预计将出现短缺，也被视为会支撑中国的镍需求。

住友金属矿山 预计2015年镍供应将转入短缺5,000吨，为五年来首次出现供应缺口，因中国的镍生铁产出下降。

上海期镍的低迷也拖累LME期镍下滑0.8%。(完)

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