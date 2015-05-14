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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 15:53 BJT

意大利经济：希望今年经济能有惊喜，因第一季已出现复苏迹象--财长

周三的数据显示，意大利第一季经济增速为0.3%，为2013年第三季以来首次扩张。政府目前预计全年经济增速为0.7%，而该国经济已经连续三年萎缩。

他还表示，希腊的欧元区伙伴国在积极地寻求与该国达成债务协议。(完) (编译 王洋; 审校 于春红/高琦)
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