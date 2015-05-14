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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 15:39 BJT

英国利率：央行总裁卡尼称一年后利率“有可能”升高

路透伦敦5月14日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，一年后英国利率有可能更高，但要视经济发展情况而定。

卡尼在接受BBC电台专访时被问到，位于纪录低位的利率在明年此时是否可能会升高，卡尼表示，“是有可能，但要看经济进展而定。”

“我们不会作的，就是让利率升得太早或太快，而拖慢经济。”(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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