中国政策：2015年全国稀土矿开采总量控制指标10.5万吨--国土资源部

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透北京5月14日 - 中国国土资源部周四下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知，2015年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨。这一数据与上年一致。并宣布中国五矿集团公司、中国铝业公司等六家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。
通知称，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标17,900吨，岩矿型(轻)稀土矿指标87,100吨。全国钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为91,300吨，其中主采指标73,300吨，综合利用指标18,000吨。
通知提到，中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司六家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。
为促进稀土产业结构调整和优化，按照国务院加快实施稀土企业集团战略要求，对列入稀土集团并整合重组已完成的，指标在省（区）总量指标中单列，由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业，未进入集团或整合重组未完成的，继续由省（区）分配。
中国2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标 。(完)
欲浏览更多详情请点选国土资源部官网(www.mlr.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2