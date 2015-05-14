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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 15:51 BJT

欧洲金融：希腊财长要求推迟对欧洲央行的债款支付

路透雅典5月14日 - 希腊财长周四表示，希腊债务难以维系，希腊预定偿付欧洲央行的债款应该推迟。

“7月-8月期间财政部将必须设法向其他伙伴借入67亿欧元，以偿付SMP方案债券，”希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)。SMP债券是欧洲央行在2010-2011年期间根据证券市场方案买进的债券。

“这些债券约有270亿欧元余额，必须在未来几个月或几年偿付。这些债券应该延后到更远的未来偿付。这是很明显的。”(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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