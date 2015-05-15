台湾货币市场：5月15日及本提存期资金预期变化一览表

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北5月15日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,024.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行30年期公债104/8期，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)8,980亿台币 05/18 639.00亿台币 05/19 5,651.00亿台币 05/20 2,246.50亿台币 05/21 2,884.50亿台币 05/22 223.00亿台币 05/25 6,754.30亿台币 05/26 1,982.50亿台币 05/27 4,694.10亿台币 05/28 6,382.80亿台币 05/29 4.00亿台币 06/01 456.00亿台币 06/02 5,608.00亿台币 06/03 1,454.30亿台币 --公债还本付息28.5625亿台币。 5/24 101乙2期3息 3.75亿台币 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--5/21：Nomura International Funding发行30年期美元债，金额为1.81亿。 --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如 审校 詹静宜)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元