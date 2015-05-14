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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 15:48 BJT

中国新债：国家发改委批复今年铁路建设债券发行额1,500亿元，持平上年

路透上海5月14日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复，中国铁路总公司2015年铁路建设债券发行额为1,500亿元人民币，规模持平于上年。

周四刊登在中国债券信息网的公告显示，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。

发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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