《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月14日

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行

4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。