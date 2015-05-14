《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月14日

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透香港5月14日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1港元=0.79982人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 13.76 9.54 1.80 南玻 16.05 10.56 1.90 深康佳 20.19 15.96 1.58 ST中华 15.28 7.28 2.62 ST中冠 37.17 16.82 2.76 深深宝 15.13 9.71 1.95 深华发 16.97 8.18 2.59 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.96 22.80 1.75 特力 19.73 11.20 2.20 飞亚达 19.40 11.58 2.09 一致药业 78.51 56.59 1.73 深深房 12.80 7.19 2.23 ST盛润 12.58 10.11 1.56 深南电 12.14 6.68 2.27 深纺织 16.07 10.05 2.00 方大集团 15.01 8.19 2.29 深国商 22.70 12.57 2.26 深赛格 15.64 9.00 2.17 宝石 11.54 8.19 1.76 小天鹅 21.50 21.00 1.28 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸业 10.05 6.70 1.88 ST珠江 13.82 8.95 1.93 美菱电器 8.44 6.69 1.58 大冷股份 17.16 10.34 2.07 粤电力 10.52 8.23 1.60 佛山照明 16.26 11.35 1.79 江铃汽车 38.25 40.03 1.19 沙隆达 14.74 9.94 1.85 苏常柴 11.00 6.66 2.07 威孚高科 35.65 35.89 1.24 古井贡酒 36.19 30.38 1.49 ST东海 11.39 8.08 1.76 长安汽车 22.45 22.81 1.23 京东方 4.43 3.67 1.51 鲁泰 13.80 12.80 1.35 本钢板材 6.61 4.32 1.91 张裕 50.70 38.70 1.64 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2