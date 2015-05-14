离岸人民币：中国财政部下周在香港进行120亿元人民币国债招标

路透香港5月14日 - 中国财政部周四透过香港金管局刊登招标公告，计划在下周三进行120亿元六个期限的国债投标。此前，财政部已明确今年将分两次在香港发行共280亿元人民币国债，与去年发行规模持平。

香港金管局刊登了人民币国债的招标公告及章程，其中包括50亿元3年期、30亿元5年期、15亿元7年期、15亿元10年期、5亿元15年期、5亿元30年期国债，并通过中央结算系统债券投标平台进行竞价投标，每一品种国债将以面值发行。

公告称，债券投标平台进行竞价投标，利率以该品种投标中获接纳的最高中标利率，每半年派息一次。财政部委任交通银行香港分行为发行及交存代理。

这已是财政部连续第七年在香港发行人民币国债，是次发行将面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局共发行120亿元。

财政部周二公告，下半年将面向机构投资者和香港居民发行140亿元，具体发行时间和期限结构届时再公布；2015年人民币国债发行后，将继续在香港联合交易所挂牌上市交易。

自2009年始，财政部每年均会在香港发行人民币国债，以推动香港人民币债市的发展。其中2012-2013年，财政部均在香港发行了230亿元人民币国债。(完)

参看相关细节，请点选香港金管局网站 here (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)