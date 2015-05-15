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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 16:47 BJT

香港数据：首季GDP按年增长2.1%，政府全年CPI预测调低至3.2%

路透香港5月15日 - 香港政府周五公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长2.1%；而经季节性调整后，GDP按季微升0.4%。

政府在新闻稿中指出，首季GDP稍慢于上一季的2.4%，因内部需求虽然仍是增长主要源头，惟外部需求则依然疲弱，货物出口仅录得轻微增长，服务输出则受到访港旅游业转弱所拖累而持续放缓。

政府维持2015年GDP增长1-3%的预测；而2014年GDP增长为2.3%。但政府将今年全年整体消费物价通胀率(CPI)由原3.5%调低至3.2%；基本通胀率预测则由3%降至2.7%，以反映CPI期内应该依然受控。

港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目早前预测，香港首季实质GDP按年升2.1%，二季GDP料增2.4%。 (完)

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪；审校 张喜良)

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