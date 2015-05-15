香港数据：首季GDP按年增长2.1%，政府全年CPI预测调低至3.2%

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透香港5月15日 - 香港政府周五公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长2.1%；而经季节性调整后，GDP按季微升0.4%。
政府在新闻稿中指出，首季GDP稍慢于上一季的2.4%，因内部需求虽然仍是增长主要源头，惟外部需求则依然疲弱，货物出口仅录得轻微增长，服务输出则受到访港旅游业转弱所拖累而持续放缓。
政府维持2015年GDP增长1-3%的预测；而2014年GDP增长为2.3%。但政府将今年全年整体消费物价通胀率(CPI)由原3.5%调低至3.2%；基本通胀率预测则由3%降至2.7%，以反映CPI期内应该依然受控。
港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目早前预测，香港首季实质GDP按年升2.1%，二季GDP料增2.4%。 (完)
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。