《路透晚报》--5月14日日间新闻摘要（国际版）

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收跌1%至近一周低点，受全球债市疑虑影响
日本股市日经指数周四收跌至近一周低点，因全球债市收益率(殖利率)再度上扬引发市场不安，但Konica Minolta股价跳涨，因该公司加入扩大派息的行列。
日经指数收盘下跌1.0%至19,570.24点，为5月8日以来最低收位。东证股价指数收低0.8%至1,591.49点，JPX日经400指数亦下跌0.8%至14,377.97点。
--中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力
中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，由于周三公布的4月份金融数据不佳，大盘今日走势乏力，盘中热点较为散乱，板块走势明显分化。由于下周又有新股发行，将对资金面形成压力，预计大盘短线维持震荡整理格局。
沪综指收报4,378.31点，涨2.55点或0.06%。上证A股今日成交6,633.95亿元人民币，上日为7,755.56亿元。
--香港股市：恒指微幅收高，腾讯控股第一季业绩优于预期
香港股市恒生指数微幅收高，此前中国最大社交网络及在线娱乐公司腾讯控股公布，第一季营收及获利高于预期。
但涨势被能源股抛盘所抑制，另外美国零售销售数据逊于预期，令人担心美国经济复苏状况。恒生指数涨0.1%报27,286.55点，恒生国企指数跌0.6%，报13,775.95点。
--汇市：欧元/美元突破1.14，因市场疑虑美国经济表现
美元指数跌至1月欧元区提出量化宽松以来的最低，因市场愈发担心美国经济之前的低迷表现或许并非仅是天气原因所致。
0814GMT，欧元上涨0.5%至1.1406美元，此前一度高见1.1431美元。美元指数盘中一度下跌0.6%，至93.175，创下1月欧元区提出量化宽松以来最低水平。
--欧元债市：德债收益率逼近2015年内高点，抛压持续
指标德国10年期公债收益率(殖利率)保持在接近2015年内高点的水平，因从固定收益资产撤退的全球性趋势持续，无视正常情况下利多债市的宏观经济数据。
德国10年期公债收益率微升至0.72%，接近上周触及的2015年高位0.799%。但4月中旬时曾低见0.05%。其他欧元区公债收益率为持平至小升，几个欧洲国家因国定假期而休市。
--国际油市：油价下跌，全球经济疑虑抵消美国库存下滑效应
油价下跌，因全球主要经济体公布的数据表现疲弱，令人忧心全球燃油需求前景，抵消了美国上周原油库存大幅下滑数据的影响。
0836 GMT，6月布兰特原油期货跌0.16美元，报每桶66.65美元，上日收低0.05美元。美国6月原油期货跌0.30美元，报每桶60.20美元，周三收低0.25美元。
--全球金市：金价接近五周高点，疲软美国数据缓解升息疑虑
金价盘旋在五周高点附近，此前美国公布疲软零售销售数据，引发市场揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会尽早升息，从而带动金价跳涨。0838GMT，现货金持稳于每盎司1,213.75美元，接近周三触及的高点1,218.80美元，上日收盘大涨1.9%。
--金属期市：伦铜微升，因美元走软以及预期中国放宽政策
伦敦期铜微升，美元走软以及对中国还会推出经济刺激举措的预期带来支撑。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜转为小跌0.35%，报每吨6,382.50美元。铜价自上周触及年内高点6,481美元后就呈整理走势。上海期货交易所7月期铜合约下滑0.4%，报每吨45,910元人民币(7,403.05美元)。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在