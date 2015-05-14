《路透晚报》--5月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1%至近一周低点，受全球债市疑虑影响

日本股市日经指数周四收跌至近一周低点，因全球债市收益率(殖利率)再度上扬引发市场不安，但Konica Minolta股价跳涨，因该公司加入扩大派息的行列。

日经指数收盘下跌1.0%至19,570.24点，为5月8日以来最低收位。东证股价指数收低0.8%至1,591.49点，JPX日经400指数亦下跌0.8%至14,377.97点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，由于周三公布的4月份金融数据不佳，大盘今日走势乏力，盘中热点较为散乱，板块走势明显分化。由于下周又有新股发行，将对资金面形成压力，预计大盘短线维持震荡整理格局。

沪综指收报4,378.31点，涨2.55点或0.06%。上证A股今日成交6,633.95亿元人民币，上日为7,755.56亿元。

--香港股市：恒指微幅收高，腾讯控股第一季业绩优于预期

香港股市恒生指数微幅收高，此前中国最大社交网络及在线娱乐公司腾讯控股公布，第一季营收及获利高于预期。

但涨势被能源股抛盘所抑制，另外美国零售销售数据逊于预期，令人担心美国经济复苏状况。恒生指数涨0.1%报27,286.55点，恒生国企指数跌0.6%，报13,775.95点。

--汇市：欧元/美元突破1.14，因市场疑虑美国经济表现

美元指数跌至1月欧元区提出量化宽松以来的最低，因市场愈发担心美国经济之前的低迷表现或许并非仅是天气原因所致。

0814GMT，欧元上涨0.5%至1.1406美元，此前一度高见1.1431美元。美元指数盘中一度下跌0.6%，至93.175，创下1月欧元区提出量化宽松以来最低水平。

--欧元债市：德债收益率逼近2015年内高点，抛压持续

指标德国10年期公债收益率(殖利率)保持在接近2015年内高点的水平，因从固定收益资产撤退的全球性趋势持续，无视正常情况下利多债市的宏观经济数据。

德国10年期公债收益率微升至0.72%，接近上周触及的2015年高位0.799%。但4月中旬时曾低见0.05%。其他欧元区公债收益率为持平至小升，几个欧洲国家因国定假期而休市。

--国际油市：油价下跌，全球经济疑虑抵消美国库存下滑效应

油价下跌，因全球主要经济体公布的数据表现疲弱，令人忧心全球燃油需求前景，抵消了美国上周原油库存大幅下滑数据的影响。

0836 GMT，6月布兰特原油期货跌0.16美元，报每桶66.65美元，上日收低0.05美元。美国6月原油期货跌0.30美元，报每桶60.20美元，周三收低0.25美元。

--全球金市：金价接近五周高点，疲软美国数据缓解升息疑虑

金价盘旋在五周高点附近，此前美国公布疲软零售销售数据，引发市场揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会尽早升息，从而带动金价跳涨。0838GMT，现货金持稳于每盎司1,213.75美元，接近周三触及的高点1,218.80美元，上日收盘大涨1.9%。

--金属期市：伦铜微升，因美元走软以及预期中国放宽政策

伦敦期铜微升，美元走软以及对中国还会推出经济刺激举措的预期带来支撑。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜转为小跌0.35%，报每吨6,382.50美元。铜价自上周触及年内高点6,481美元后就呈整理走势。上海期货交易所7月期铜合约下滑0.4%，报每吨45,910元人民币(7,403.05美元)。