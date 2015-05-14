更新版 1-中国新债：今年铁路建设债券发行规模1,500亿元，首期200亿周五招标

* 发改委批复今年铁道债发行额1,500亿元

* 规模与上年持平

* 今年首期200亿元周五招标，含10年和20年期 (新增首期债发行细节)

路透上海5月14日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复，中国铁路总公司2015年铁路建设债券(铁道债)发行额为1,500亿元人民币，规模持平于上年；而今年首期200亿元铁道债将于周五(15日)招标，含10年和20年期。

周四刊登在中国债券信息网的公告显示，明日招标新债中10年期品种的发行规模为150亿元，利率区间3.90%-4.90%，20年品种发行规模50亿元，利率区间4.20%-5.20%；招标时间为周五10:00-11:00，采用单一利率(荷兰式)招标方式。

该债按年付息，起息日和缴款截止日均为下周一（18日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有中银国际证券、申万宏源证券 、国开证券、中信证券 和中信建投证券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

根据国家发改委的批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。

发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)