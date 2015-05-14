台湾个股：新光金旗下寿险第一季国际板债券增至1,617亿台币，提振收益率

路透台北5月14日 - 台湾新光金控 旗下寿险周四称，第一季受惠于国际板债券投资金额提高至1,617亿台币，避险前平均殖利率达4.4%，带动整体避险前经常性收益率较去年同期提高20个基点至3.37%，预计今年底国际板债券部位可达2,000亿台币。

新光人寿副总经理徐顺鋆在线上投资人说明会指出，将争取第一批国际保险分公司业务(OIU)执照发放，观察陆客投资以美元资产为主，将以新光通路优势扩展陆客保单商机。

“现在台股在比较高档，有可能以资本利得取代股利。”他说。他并预估今年新寿现金股利约为80亿台币，去年则为85亿台币。

新光人寿至第一季总投资金额为1兆(万亿)8,671亿台币，其中人民币资产配置投资以债券为主，包括香港点心债及台湾宝岛债，至于沪、港股持有部位为48-49亿台币，占海外股票投资金额的8%。

新光人寿公布2014年隐含价值为2,384亿台币，年成长11.2% 其中不动产重估的未实现利益达780亿台币，较2013年增加145亿，换算新光金控每股隐含价值为24.3台币。

台湾金管会已预告国际保险业务分公司(OIU)条例相关子法，在5月中旬正式公布后保险公司即可送件申请执照，预计最快6月陆客来台就可以买保单。而保险业者普遍看好陆客保单的长期发展，早就鸭子划水布局多时。