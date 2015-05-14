台湾个股：新光金旗下寿险第一季国际板债券增至1,617亿台币，提振收益率

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透台北5月14日 - 台湾新光金控 旗下寿险周四称，第一季受惠于国际板债券投资金额提高至1,617亿台币，避险前平均殖利率达4.4%，带动整体避险前经常性收益率较去年同期提高20个基点至3.37%，预计今年底国际板债券部位可达2,000亿台币。
新光人寿副总经理徐顺鋆在线上投资人说明会指出，将争取第一批国际保险分公司业务(OIU)执照发放，观察陆客投资以美元资产为主，将以新光通路优势扩展陆客保单商机。
“现在台股在比较高档，有可能以资本利得取代股利。”他说。他并预估今年新寿现金股利约为80亿台币，去年则为85亿台币。
新光人寿至第一季总投资金额为1兆(万亿)8,671亿台币，其中人民币资产配置投资以债券为主，包括香港点心债及台湾宝岛债，至于沪、港股持有部位为48-49亿台币，占海外股票投资金额的8%。
新光人寿公布2014年隐含价值为2,384亿台币，年成长11.2% 其中不动产重估的未实现利益达780亿台币，较2013年增加145亿，换算新光金控每股隐含价值为24.3台币。
台湾金管会已预告国际保险业务分公司(OIU)条例相关子法，在5月中旬正式公布后保险公司即可送件申请执照，预计最快6月陆客来台就可以买保单。而保险业者普遍看好陆客保单的长期发展，早就鸭子划水布局多时。
新光金控今收跌1.91%报9.75台币，台湾加权指数则是重挫1.16%，报9,610.83点。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2