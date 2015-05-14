版本:
中国
债券 | 2015年 5月 14日 星期四 15:58 BJT

欧元债市：德债收益率逼近2015年内高点，抛压持续

欧洲央行根据量化宽松方案从市场买进债券，使流动性短缺恶化，波动性急升，加剧市场波动。

债市跌势已自我强化，部位仓位及流动性等技术面因素，压过经济面消息影响。

德国10年期公债收益率 微升至0.72%，接近上周触及的2015年高位0.799%。但4月中旬时曾低见0.05%。

收益率走势震荡。周三时，在没有特殊原因下，德债收益率先跌破0.60%，然后反弹高至0.78%。

其他欧元区公债收益率为持平至小升，几个欧洲国家因国定假期而休市。

爱尔兰周四将标售7.5亿欧元七年期公债，企图提前为2016年筹足政府资金。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐