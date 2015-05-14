欧元债市：德债收益率逼近2015年内高点，抛压持续

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
欧洲央行根据量化宽松方案从市场买进债券，使流动性短缺恶化，波动性急升，加剧市场波动。
债市跌势已自我强化，部位仓位及流动性等技术面因素，压过经济面消息影响。
德国10年期公债收益率 微升至0.72%，接近上周触及的2015年高位0.799%。但4月中旬时曾低见0.05%。
收益率走势震荡。周三时，在没有特殊原因下，德债收益率先跌破0.60%，然后反弹高至0.78%。
其他欧元区公债收益率为持平至小升，几个欧洲国家因国定假期而休市。
爱尔兰周四将标售7.5亿欧元七年期公债，企图提前为2016年筹足政府资金。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。