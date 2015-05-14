《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月14日

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透香港5月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:12时，1 港元=0.79995人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.14%，高 于上交易日收盘的31.60%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.13 6.49 0.99 建设银行 6.60 7.31 1.13 中国银行 4.55 5.06 1.12 农业银行 3.71 4.14 1.12 招商银行 17.49 22.00 0.99 中信银行 7.60 6.64 1.43 交通银行 6.75 7.53 1.12 民生银行 10.49 10.94 1.20 中国人寿 38.39 36.30 1.32 中国平安 86.31 108.10 1.00 中国太保 34.84 40.25 1.08 中信证券 33.09 31.80 1.30 新华人寿 63.38 49.95 1.59 海通证券 27.75 23.15 1.50 华能国际 11.04 10.42 1.32 大唐发电 7.78 4.40 2.21 华电国际 8.73 8.67 1.26 中煤能源 8.31 4.71 2.21 中国神华 21.13 19.18 1.38 中国石油 12.47 9.37 1.66 兖州煤业 14.98 7.13 2.63 中国石化 7.61 6.90 1.38 上海石化 9.33 4.05 2.88 中海油服 26.00 14.84 2.19 仪征化纤 9.18 4.01 2.86 中国铝业 9.50 5.14 2.31 江西铜业 23.60 15.52 1.90 洛阳钼业 16.29 7.16 2.84 紫金矿业 5.24 2.99 2.19 马钢股份 5.31 2.85 2.33 鞍钢股份 7.31 6.41 1.43 重庆钢铁 4.29 2.07 2.59 海螺水泥 23.21 30.55 0.95 洛阳玻璃 13.76 6.26 2.75 京城机电 12.29 5.75 2.67 中联重科 7.53 5.28 1.78 金隅股份 11.80 8.89 1.66 中国国航 11.68 9.17 1.59 东方航空 7.88 5.56 1.77 南方航空 9.35 7.05 1.66 中国远洋 13.54 6.02 2.81 中海集运 9.24 3.68 3.14 中集集团 24.12 19.50 1.55 中海发展 11.03 6.12 2.25 宁沪高速 8.45 10.18 1.04 深高速 9.74 7.31 1.67 成渝高速 7.26 3.86 2.35 皖通高速 10.90 6.71 2.03 广深铁路 6.18 4.99 1.55 中国南车 29.45 15.00 2.45 中国交建 18.18 12.66 1.80 中国铁建 22.45 14.16 1.98 中国中铁 19.56 9.77 2.50 长城汽车 47.99 50.70 1.18 比亚迪 62.75 46.75 1.68 广汽集团 12.72 7.87 2.02 青岛啤酒 44.88 49.50 1.13 白云山 37.06 29.80 1.55 新华制药 13.71 7.70 2.23 海信科龙 12.08 7.46 2.02 南京熊猫 18.47 9.13 2.53 晨鸣纸业 10.05 5.85 2.15 上海医药 29.39 26.45 1.39 中兴通讯 32.30 26.30 1.54 东方电气 27.10 17.18 1.97 潍柴动力 30.53 28.95 1.32 东北电气 6.59 3.27 2.52 广船国际 50.50 28.05 2.25 经纬纺机 23.00 11.92 2.41 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 14.99 6.57 2.85 北辰实业 6.41 3.48 2.30 创业环保 14.41 7.60 2.37 中国中冶 9.01 3.97 2.84 金风科技 21.20 18.16 1.46 丽珠 77.05 58.50 1.65 万科 14.59 19.92 0.92 中国北车 29.98 15.86 2.36 郑煤机 10.10 5.83 2.17 大连港 7.68 3.81 2.52 山东墨龙 13.30 5.25 3.17 浙江世宝 40.80 13.80 3.70 复星医药 27.93 29.50 1.18 光大银行 5.29 4.87 1.36 东江环保 58.56 40.70 1.80 上海电气 20.23 7.76 3.26 广发证券 27.59 25.35 1.36 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2