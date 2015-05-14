版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月14日

路透香港5月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:12时，1
港元=0.79995人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.14%，高
于上交易日收盘的31.60%。
    
    公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                         5.13             6.49          0.99
 建设银行                                         6.60             7.31          1.13
 中国银行                                         4.55             5.06          1.12
 农业银行                                         3.71             4.14          1.12
 招商银行                                        17.49            22.00          0.99
 中信银行                                         7.60             6.64          1.43
 交通银行                                         6.75             7.53          1.12
 民生银行                                        10.49            10.94          1.20
 中国人寿                                        38.39            36.30          1.32
 中国平安                                        86.31           108.10          1.00
 中国太保                                        34.84            40.25          1.08
 中信证券                                        33.09            31.80          1.30
 新华人寿                                        63.38            49.95          1.59
 海通证券                                        27.75            23.15          1.50
 华能国际                                        11.04            10.42          1.32
 大唐发电                                         7.78             4.40          2.21
 华电国际                                         8.73             8.67          1.26
 中煤能源                                         8.31             4.71          2.21
 中国神华                                        21.13            19.18          1.38
 中国石油                                        12.47             9.37          1.66
 兖州煤业                                        14.98             7.13          2.63
 中国石化                                         7.61             6.90          1.38
 上海石化                                         9.33             4.05          2.88
 中海油服                                        26.00            14.84          2.19
 仪征化纤                                         9.18             4.01          2.86
 中国铝业                                         9.50             5.14          2.31
 江西铜业                                        23.60            15.52          1.90
 洛阳钼业                                        16.29             7.16          2.84
 紫金矿业                                         5.24             2.99          2.19
 马钢股份                                         5.31             2.85          2.33
 鞍钢股份                                         7.31             6.41          1.43
 重庆钢铁                                         4.29             2.07          2.59
 海螺水泥                                        23.21            30.55          0.95
 洛阳玻璃                                        13.76             6.26          2.75
 京城机电                                        12.29             5.75          2.67
 中联重科                                         7.53             5.28          1.78
 金隅股份                                        11.80             8.89          1.66
 中国国航                                        11.68             9.17          1.59
 东方航空                                         7.88             5.56          1.77
 南方航空                                         9.35             7.05          1.66
 中国远洋                                        13.54             6.02          2.81
 中海集运                                         9.24             3.68          3.14
 中集集团                                        24.12            19.50          1.55
 中海发展                                        11.03             6.12          2.25
 宁沪高速                                         8.45            10.18          1.04
 深高速                                           9.74             7.31          1.67
 成渝高速                                         7.26             3.86          2.35
 皖通高速                                        10.90             6.71          2.03
 广深铁路                                         6.18             4.99          1.55
 中国南车                                        29.45            15.00          2.45
 中国交建                                        18.18            12.66          1.80
 中国铁建                                        22.45            14.16          1.98
 中国中铁                                        19.56             9.77          2.50
 长城汽车                                        47.99            50.70          1.18
 比亚迪                                          62.75            46.75          1.68
 广汽集团                                        12.72             7.87          2.02
 青岛啤酒                                        44.88            49.50          1.13
 白云山                                          37.06            29.80          1.55
 新华制药                                        13.71             7.70          2.23
 海信科龙                                        12.08             7.46          2.02
 南京熊猫                                        18.47             9.13          2.53
 晨鸣纸业                                        10.05             5.85          2.15
 上海医药                                        29.39            26.45          1.39
 中兴通讯                                        32.30            26.30          1.54
 东方电气                                        27.10            17.18          1.97
 潍柴动力                                        30.53            28.95          1.32
 东北电气                                         6.59             3.27          2.52
 广船国际                                        50.50            28.05          2.25
 经纬纺机                                        23.00            11.92          2.41
 昆明机床                                         8.84             3.52          3.14
 一拖股份                                        14.99             6.57          2.85
 北辰实业                                         6.41             3.48          2.30
 创业环保                                        14.41             7.60          2.37
 中国中冶                                         9.01             3.97          2.84
 金风科技                                        21.20            18.16          1.46
 丽珠                                            77.05            58.50          1.65
 万科                                            14.59            19.92          0.92
 中国北车                                        29.98            15.86          2.36
 郑煤机                                          10.10             5.83          2.17
 大连港                                           7.68             3.81          2.52
 山东墨龙                                        13.30             5.25          3.17
 浙江世宝                                        40.80            13.80          3.70
 复星医药                                        27.93            29.50          1.18
 光大银行                                         5.29             4.87          1.36
 东江环保                                        58.56            40.70          1.80
 上海电气                                        20.23             7.76          3.26
 广发证券                                        27.59            25.35          1.36
   
                                                                                                
                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐