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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月14日

路透伦敦5月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 338,800 +950

锡 8,545 -45

铅 163,150 +625

锌 442,150 -3,875

铝 3,809,550 -7,025

镍 443,352 +2,310

铝合金 22,000 -220

NASAA 65,060 -640

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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