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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，受沪胶下滑拖累

上海主力9月期胶合约 下跌460元人民币或3.1%，收报每吨14,240元。

美元指数跌至近三个月低点，因意外疲弱的美国零售销售数据让一些投资者怀疑美联储今年能否升息。美元兑日圆也跌到119日圆下方。

“指标东京期胶本周稍早曾突破年内高点，但上涨明显已经失去动能。”一位交易员说道，并补充称随着投资者调整仓位，期胶价格可能滑向210-215日圆。

新加坡SICOM近月6月期胶 最新报每公斤150.0美分，下跌2.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红)
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