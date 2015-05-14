《全球汇市》欧元/美元突破1.14，因市场疑虑美国经济表现

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1396 1.1355 +0.36 -5.79 1.2097
美元/日圆 119.19 119.14 +0.04 -0.41 119.68
欧元/日圆 135.79 135.27 +0.38 -6.20 144.77
美元/瑞郎 0.9147 0.9165 -0.20 -7.99 0.9941
英镑/美元 1.5752 1.5743 +0.06 +1.15 1.5573
美元/加元 1.1951 1.1954 -0.03 +2.87 1.1618
澳元/美元 0.8077 0.8110 -0.41 -1.11 0.8168
新西兰元/美元 0.7504 0.7482 +0.29 -3.76 0.7797
欧元/瑞郎 1.0426 1.0408 +0.17 -13.30 1.2026
欧元/英镑 0.7231 0.7207 +0.33 -6.76 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3520 9.3541 -0.02 -1.23 9.4688
美元/挪威克朗 7.3540 7.3844 -0.41 -1.58 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 王洋/张明钧/蔡美珍/陈宗琦)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2