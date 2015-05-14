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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 16:28 BJT

《全球汇市》欧元/美元突破1.14，因市场疑虑美国经济表现

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1396 1.1355 +0.36 -5.79 1.2097

美元/日圆 119.19 119.14 +0.04 -0.41 119.68

欧元/日圆 135.79 135.27 +0.38 -6.20 144.77

美元/瑞郎 0.9147 0.9165 -0.20 -7.99 0.9941

英镑/美元 1.5752 1.5743 +0.06 +1.15 1.5573

美元/加元 1.1951 1.1954 -0.03 +2.87 1.1618

澳元/美元 0.8077 0.8110 -0.41 -1.11 0.8168

新西兰元/美元 0.7504 0.7482 +0.29 -3.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0426 1.0408 +0.17 -13.30 1.2026

欧元/英镑 0.7231 0.7207 +0.33 -6.76 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3520 9.3541 -0.02 -1.23 9.4688

美元/挪威克朗 7.3540 7.3844 -0.41 -1.58 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 王洋/张明钧/蔡美珍/陈宗琦)
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