路透调查：人民币多仓下降，虽然经济放缓但仍然看涨

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
韩元兑美元周三触及一个月低点，因有关外汇管理局出手遏制韩元升值的风险增加，促使海外基金卖出韩元。
新加坡坡元 和菲律宾披索 的多仓几乎消失殆尽，追随大多数亚洲新兴货币走弱。
这项路透调查重点放在亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。
调查采用对净多头或净空头仓位状况的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78
4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33
4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21
4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14
3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44
3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05
2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15
2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10
1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03
1月 8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40
(完)
(编译 张涛/蔡美珍/张明钧/高琦 审校 艾茂林/于春红)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2