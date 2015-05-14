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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:27 BJT

菲律宾央行：维持利率不变，符合预期

路马尼拉透5月14日 - 菲律宾央行周四连续第五次会议上维持利率不变，符合预期。国内情况保持强劲。

央行还维持短期特别存款账户利率在2.5%不变，自去年9月以来就保持在这一水平。

菲律宾央行每六周召开一次利率决策会议。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)
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