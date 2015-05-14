版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 16:48 BJT

离岸人民币：中银台北下调银行转存款利率，九个月与一年期创新低

路透台北5月14日 - 因应中国央行再次降息，中国银行 台北分行持续下调台湾本地银行转存款利率 ，九个月 与一年期转存利率 纷创历史低位，一年期转存利率快速跌破3.0%水准，仅剩2.80%。

受中银台北调降利率影响，本地银行转存余额也有所下滑。台湾消金龙头金控--中信金控 即指出，第一季在中银台北的转存金额较上季减少约200亿台币。

不过本地银行料将不改积极吸收人民币存款的态度。

中信金总经理吴一揆周四在一场会议中即表示，预估中国今年GDP年增率可达7.1%，未来人民币将呈现稳定、趋缓升值的方向，不会因为经济面变动而对人民币存、放贷业务有任何改变。

〞我们不管是投资端、贸易端客户的需求很大，(人民币存款)将保持市占率第二。〞他说。

台湾至2015年3月底止，银行业累计人民币存款 达3,245.82亿元，较前月成长1.82%，续创高位。

中国人民银行周日通知，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。 (完) (记者 董永年/罗两莎; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐