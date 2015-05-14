离岸人民币：中银台北下调银行转存款利率，九个月与一年期创新低

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透台北5月14日 - 因应中国央行再次降息，中国银行 台北分行持续下调台湾本地银行转存款利率 ，九个月 与一年期转存利率 纷创历史低位，一年期转存利率快速跌破3.0%水准，仅剩2.80%。
受中银台北调降利率影响，本地银行转存余额也有所下滑。台湾消金龙头金控--中信金控 即指出，第一季在中银台北的转存金额较上季减少约200亿台币。
不过本地银行料将不改积极吸收人民币存款的态度。
中信金总经理吴一揆周四在一场会议中即表示，预估中国今年GDP年增率可达7.1%，未来人民币将呈现稳定、趋缓升值的方向，不会因为经济面变动而对人民币存、放贷业务有任何改变。
〞我们不管是投资端、贸易端客户的需求很大，(人民币存款)将保持市占率第二。〞他说。
台湾至2015年3月底止，银行业累计人民币存款 达3,245.82亿元，较前月成长1.82%，续创高位。
中国人民银行周日通知，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。 (完) (记者 董永年/罗两莎; 审校 杨淑祯)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2