日本债市：公债价格削减跌幅，因30年券发行状况良好

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
投标倍数为2.74倍，前一次则为2.86，平均得标价格与最低价格差距从上个月标售的0.19拓宽至0.26。
10年期日本公债收益率一度上涨高见0.470%，追平了周二创下的3月10日以来高位，当时是因为10年券标售令人失望。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% -0.5 0.000%
五年期公债 0.115% -1.0 0.125%
10年期公债 0.445% -1.0 0.455%
20年期公债 1.220% -1.5 1.235%
30年期公债 1.485% -1.5 1.500%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.80 +0.17 146.63
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋; 审校 艾茂林/蔡美珍)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2