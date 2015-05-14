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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 16:36 BJT

日本债市：公债价格削减跌幅，因30年券发行状况良好

投标倍数为2.74倍，前一次则为2.86，平均得标价格与最低价格差距从上个月标售的0.19拓宽至0.26。

10年期日本公债收益率一度上涨高见0.470%，追平了周二创下的3月10日以来高位，当时是因为10年券标售令人失望。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% -0.5 0.000%

五年期公债 0.115% -1.0 0.125%

10年期公债 0.445% -1.0 0.455%

20年期公债 1.220% -1.5 1.235%

30年期公债 1.485% -1.5 1.500%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.80 +0.17 146.63

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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