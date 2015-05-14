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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:46 BJT

台湾央行：共发行1,434.2亿台币存单，存单发行余额破7兆台币

路透台北5月14日 - 台湾央行周四公布，共发行1,434.2亿台币存单。与今日存单到期金额1,414.2亿台币相较，存单发行余额增20亿。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额冲破7兆，为7兆(万亿)10.7亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,410.2

91天期 0.93 17.0

182天期 1.05 7.0

央行上日发行1,975亿台币存单。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为203亿台币，累积超额准备为1,840亿台币、加计前期1%的超额准备为3,761亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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