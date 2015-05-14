《中国债市每日综述》现券收益率跌幅稍收窄，回吐压力逐步显现

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
* 现券交投活跃，收益率续下行后收窄跌幅
* 国债期货午后走弱，拖累长期国债
* 除国开10年新券外，金融债整体表现仍较强
* 债市短期面临回吐压力，但整固后仍有望走强
路透上海5月14日 - 中国银行间债市周四现券交投保持活跃，收益率则在续下行后跌幅有所收窄，利率互换(IRS)走势相仿；一级市场上，农发行四期增发债券招标结果低于二级，资金价格跌势不止继续激发套息交易热情。不过午后国债期货高位跳水，拖累长期国债，显示持续强势后债市面临获利回吐。
交易员表示，当前利率债收益率曲线仍显陡峭化，除国开10年新券外，长期金融债作为价值洼地，也受到不少资金追逐，显示本轮短端带动的行情已向中长端传导。虽然短期有获利资金兑现压力，但只要流动性泛滥的局面不改，现券在整固后仍有走强空间。
“主要是下午国债期货跌了，之前收益率下太快，获利回吐一下。”上海一银行交易员称。
他并谈到，目前市场整体仍呈现短端强、金融债强于国债的格局，而中长债中非国开品种需求不错，国开债中的老券也有资金关注，只有新券150210走势偏弱。
另一上海的银行交易员表示，这波行情就是一轮修正的行情，期限利差、品种利差，都回到正常水平。
北京一银行交易员认为，疲弱的4月金融数据以及地方债发行方案明确，债市消息面重归淡静，现券收益率或暂现低位盘整格局；而下周一江苏债招标发行，地方债定价情况或为利率债下一步走势提供进一步指引。
中国农业发展银行上午招标增发的四期固息债中标结果均低于二级，其中三年期中标收益率3.3488%，七年期中标收益率3.8939%。
剩余期限近一年的国开行150206券最新报价收益率 在2.60%/2.5199%，上日尾盘为2.6600%/2.6000%。剩余期限近10年的国开行150205券最新成交收益率 在3.96%，上日尾盘为3.99%。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.480元，较上日结算价下跌0.02%；10年期国债主力合约TF1509 收报97.100元，较上日结算价下跌0.18%。
**七天回购利率跌破2%整数关口**
中国银行间市场七天期回购加权利率周四跌破2%整数关口，并创下四年半新低；长期资金价格方面，一年期shibor走低逾7个基点(bp)，为4月以来跌势中单日最大幅度。
交易员称，出于降低社会融资成本，包括为地方债发行创造低利率环境等考虑，预计相当长一段时间内，央行将维持流动性极其宽松局面。
北京一银行交易员表示，“钱太多，借钱的就欢乐了，出钱的出不去。”
一年期Shibor 最新报在4.3115%，较上日跌7.3个bp。4月以来的新一轮跌势中，单日跌幅最大不超过5个bp。
今日央行公开市场继续未进行任何操作，为连续第四周空窗。 (完) (发稿 吕雯瑾/边竞; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在