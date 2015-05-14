《中国债市每日综述》现券收益率跌幅稍收窄，回吐压力逐步显现

* 现券交投活跃，收益率续下行后收窄跌幅

* 国债期货午后走弱，拖累长期国债

* 除国开10年新券外，金融债整体表现仍较强

* 债市短期面临回吐压力，但整固后仍有望走强

路透上海5月14日 - 中国银行间债市周四现券交投保持活跃，收益率则在续下行后跌幅有所收窄，利率互换(IRS)走势相仿；一级市场上，农发行四期增发债券招标结果低于二级，资金价格跌势不止继续激发套息交易热情。不过午后国债期货高位跳水，拖累长期国债，显示持续强势后债市面临获利回吐。

交易员表示，当前利率债收益率曲线仍显陡峭化，除国开10年新券外，长期金融债作为价值洼地，也受到不少资金追逐，显示本轮短端带动的行情已向中长端传导。虽然短期有获利资金兑现压力，但只要流动性泛滥的局面不改，现券在整固后仍有走强空间。

“主要是下午国债期货跌了，之前收益率下太快，获利回吐一下。”上海一银行交易员称。

他并谈到，目前市场整体仍呈现短端强、金融债强于国债的格局，而中长债中非国开品种需求不错，国开债中的老券也有资金关注，只有新券150210走势偏弱。

另一上海的银行交易员表示，这波行情就是一轮修正的行情，期限利差、品种利差，都回到正常水平。

北京一银行交易员认为，疲弱的4月金融数据以及地方债发行方案明确，债市消息面重归淡静，现券收益率或暂现低位盘整格局；而下周一江苏债招标发行，地方债定价情况或为利率债下一步走势提供进一步指引。

中国农业发展银行上午招标增发的四期固息债中标结果均低于二级，其中三年期中标收益率3.3488%，七年期中标收益率3.8939%。

剩余期限近一年的国开行150206券最新报价收益率 在2.60%/2.5199%，上日尾盘为2.6600%/2.6000%。剩余期限近10年的国开行150205券最新成交收益率 在3.96%，上日尾盘为3.99%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.480元，较上日结算价下跌0.02%；10年期国债主力合约TF1509 收报97.100元，较上日结算价下跌0.18%。

**七天回购利率跌破2%整数关口**

中国银行间市场七天期回购加权利率周四跌破2%整数关口，并创下四年半新低；长期资金价格方面，一年期shibor走低逾7个基点(bp)，为4月以来跌势中单日最大幅度。

交易员称，出于降低社会融资成本，包括为地方债发行创造低利率环境等考虑，预计相当长一段时间内，央行将维持流动性极其宽松局面。

北京一银行交易员表示，“钱太多，借钱的就欢乐了，出钱的出不去。”

一年期Shibor 最新报在4.3115%，较上日跌7.3个bp。4月以来的新一轮跌势中，单日跌幅最大不超过5个bp。