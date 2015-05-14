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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 16:53 BJT

中国财政：4月财政收入同比增8.2%，财政支出大增33.2%--财政部

路透北京5月14日 - 中国财政部周四公布4月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入13,502亿元人民币，同比增长8.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.7%。

4月全国一般公共预算支出12,535亿元，同比增长33.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长31.6%。

1-4月累计，全国一般公共预算收入49,909亿元，比上年同期增长5.1%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3%。

1-4月全国一般公共预算支出45,350亿元，为预算的26.4%，比去年同期进度提高0.4个百分点；增长13.8%。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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