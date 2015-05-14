中国新债：国开行下周二招标增发至多320亿元五期债，期限1-10年

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透上海5月14日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(19日)招标增发五期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债分别为该行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第11、7、8、9、10期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/7年70亿元；5年60亿元；10年80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月19日9:30-10:30；7/10年：5月19日9:30-11:10
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 5月21日
起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 5/20-5/21
上市日 1年：5月25日；3/5/7/10年：5月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2