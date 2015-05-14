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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 16:44 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多320亿元五期债，期限1-10年

路透上海5月14日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(19日)招标增发五期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债分别为该行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/7年70亿元；5年60亿元；10年80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月19日9:30-10:30；7/10年：5月19日9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月21日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 5/20-5/21

上市日 1年：5月25日；3/5/7/10年：5月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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