中国政策：2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整--财政部

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透北京5月14日 - 为支持加快推广新能源汽车，中国财政部周四发文，2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，统筹考虑城市用油、用气、新能源等公交车一定期限内购置及运营成本，加大对新能源公交车支持力度，及时研究制订用气公交车支持政策。
该份关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知指出，在对城市公交行业补助总体规模稳定的前提下，通过逐年降低城市公交车成品油价格补助和增加新能源公交车运营补助，加大对新能源公交车支持力度，逐步形成新能源公交车的比较优势，优化城市公交车辆产品结构。
现行城市公交车成品油价格补助中的费改税补助作为基数保留，不作调整。2015-2019年，费改税补助数额以2013年实际执行数作为基数予以保留，暂不做调整。
通知明确，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年作基数，逐年调整。2015－2019年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年实际执行数作为基数逐步递减，其中2015年减少15%、2016年减少30%、2017年减少40%、2018年减少50%、2019年减少60%，2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。 同时进行绩效考核，有奖有罚。对各省（区、市）新能源公交车推广情况进行考核，完成新能源公交车推广目标的，给予新能源公交车运营补助；对未完成目标的，按照一定比例扣减本省（区、市）成品油价格补助中的涨价补助。（完）
欲浏览政策全文请点选财政部官网(jjs.mof.gov.cn/) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在