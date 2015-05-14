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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 16:48 BJT

《汇市简讯》宏观基金抛售令澳元/美元涨势嘎然中止

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    * 宏观基金从0.8120-30美元开始大卖澳元/美元
    * 与欧元的轧空升势不同，澳元涨势是因市场转为作多
    * 澳洲/美国10年期公债利差本周持平
    * 但澳元从5月5日低点到今日高点，上涨了近5%，市场焦点在于澳洲
收益率
    * 投机客可能建立了大量多仓，容易受澳洲央行立场冲击
    * 从10月0.8912美元跌至4月低点0.7534的50%回档位在0.8223，以澳
洲央行立场来看，此水位对澳元看似偏高(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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