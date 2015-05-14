更新版 1-中国汇市：人民币收创逾一周新高，升破6.20元关口后购汇意愿增强

* 人民币收创逾一周高位 * 中间价创近15个月新高 * 汇价升破6.2关口后购汇意愿增强 * 美国高官访华在即或提振人民币 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京5月14日 - 人民币兑美元即期 周四收创逾一周新高。交易员 表示，人民币中间价今日创出近15个月新高，但市场反应平静，即期汇价短暂升破6.20元关 口后，客盘结汇意愿下降，购汇意愿反而明显增加。 他们认为，中国近期公布的经济数据表现不佳，预期人民币将维持6.20-6.21元区间窄 幅震荡；但随着客盘加自营供需逐步变化，最终打破平衡只是时间问题。近期美元指数<.DX Y>仍有回撤可能，加之美国高官访华在即，人民币或在盘整后向升值端突破。 “早盘人民币一破6.2关口，马上有购汇出来，不少自营美元空头也在这附近平仓，另 外CNH和境内汇价基本没有价差，没方向。”一中资行交易员表示。 另一外资行交易员指出，因6.21关口始终有大行结汇盘坚守，做多美元的空间有限，人 民币盘整后或继续走升。近期美国经济数据欠佳与技术面分析，均显示短期美元指数的回调 还未到位；另外，最近美国高官将要访华，按此前惯例，这将提振人民币中间价。 “今天有很明显的大额购汇，但是都没怎么买起来，感觉美元/人民币还是会承压。” 他说。 美国国务卿克里本周末将到访北京并与中国领导人举行会谈。 今日人民币 中间价创出去年2月18日以来新高。 全球汇市方面，美元指数周四跌至1月欧元区提出量化宽松以来的最低，因市场愈发担 心美国经济之前的低迷表现或许并非仅是天气原因所致。此前公布的美国零售销售数据较预 期疲软，使投资者质疑美联储到底是否能够在今年升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2012 6.2044 0.05% 中间价 6.1093 6.1123 0.05% 成交额 119亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大 1.53% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 36 6.1989 6.2025 2015年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1240 今日 上日 1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2495 CNH即期 6.1999/6.2023 6.1995 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)