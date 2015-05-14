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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 17:43 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创逾一周新高，升破6.20元关口后购汇意愿增强

* 人民币收创逾一周高位
    * 中间价创近15个月新高
    * 汇价升破6.2关口后购汇意愿增强
    * 美国高官访华在即或提振人民币

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京5月14日 - 人民币兑美元即期 周四收创逾一周新高。交易员
表示，人民币中间价今日创出近15个月新高，但市场反应平静，即期汇价短暂升破6.20元关
口后，客盘结汇意愿下降，购汇意愿反而明显增加。
    
    他们认为，中国近期公布的经济数据表现不佳，预期人民币将维持6.20-6.21元区间窄
幅震荡；但随着客盘加自营供需逐步变化，最终打破平衡只是时间问题。近期美元指数<.DX
Y>仍有回撤可能，加之美国高官访华在即，人民币或在盘整后向升值端突破。
   
    “早盘人民币一破6.2关口，马上有购汇出来，不少自营美元空头也在这附近平仓，另
外CNH和境内汇价基本没有价差，没方向。”一中资行交易员表示。
    
    另一外资行交易员指出，因6.21关口始终有大行结汇盘坚守，做多美元的空间有限，人
民币盘整后或继续走升。近期美国经济数据欠佳与技术面分析，均显示短期美元指数的回调
还未到位；另外，最近美国高官将要访华，按此前惯例，这将提振人民币中间价。

    “今天有很明显的大额购汇，但是都没怎么买起来，感觉美元/人民币还是会承压。”
他说。
    
    美国国务卿克里本周末将到访北京并与中国领导人举行会谈。 今日人民币
中间价创出去年2月18日以来新高。

    全球汇市方面，美元指数周四跌至1月欧元区提出量化宽松以来的最低，因市场愈发担
心美国经济之前的低迷表现或许并非仅是天气原因所致。此前公布的美国零售销售数据较预
期疲软，使投资者质疑美联储到底是否能够在今年升息。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
                                        今日              上日         升贬
        即期成交价格                   6.2012            6.2044       0.05%
              中间价                   6.1093            6.1123       0.05%
        成交额                        119亿美元                          
                                                                         
 日内美元/人民币相对中间价最大    1.53% (上限±2%)        日高         日低
                          波幅                                      
            日内波动幅度(pips)           36              6.1989       6.2025
        2015年来即期升贬值幅度          0.05%                                 
      1年期美元/人民币掉期升水          1240                             
                                                                    
                                                                         
                                        今日               上日          
         1年期NDF                   6.2445/6.2495        6.2495          
                 CNH即期            6.1999/6.2023        6.1995          
 

    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)
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