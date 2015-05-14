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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 17:35 BJT

更正-表格：外资在韩国股市买超“231亿”韩元，为连续第三日买超

(更正：标题中买超“2311亿”韩元有误，应更正为“231亿”)

路透5月14日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超231亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月14日 23.1 -136.0 115.6

5月13日 77.5 -2.1 -72.0

5月12日 6.8 -92.1 75.5

5月11日 -47.5 -57.0 83.2

5月 8日 -23.7 -171.5 197.8

5月 7日 -67.4 -108.4 168.5

5月 6日 95.7 -218.5 110.6

5月 4日 129.1 -114.1 -10.5

4月30日 70.8 -162.8 108.9

4月29日 -61.5 -137.4 231.7

4月28日 -1.6 71.4 -66.3

4月27日 207.1 -246.2 32.3

4月24日 532.8 -434.7 -80.5

4月23日 443.5 34.3 -457.7

4月22日 744.5 -395.1 -333.4

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本月以来 193.7 -899.8 668.8

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今年以来 8,040.8 -7,466.3 -1,484.5

---------------------------------------------- (完)
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