人民币衍生品：一年期美元掉期升水跌至8个月新低，受宽松预期及离岸DF推动

路透上海5月14日 - 中国境内美元/人民币掉期 周四多数期限回落。分析人士称，中国近期一系列疲软经济数据引发市场对政策持续宽松预期，拖累境内长端掉期升水下跌；另外本周离岸人民币远期（DF）下探至近5个半月新低，亦拉低长端掉期升水。

他们并指出，虽然下周多只新股发行，但由于资金面充裕，超短端掉期升水仍维持较低水平，IPO对短端冲击较小；另外远期购汇盘不少，长端下行速度慢，也限制了短端下行空间。

“上周末降息也反映中国经济确实比较差，近期公布的经济数据明显疲软，‘双降’(降准降息)预期还在，中美利差朝收窄方向走，这对长端掉期有打压的。”一外资行交易员表示，“而经济越不好，即期越不会动，掉期自然会下来，这样看长端还有一定的下行空间。”

中国央行上周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

受上周末降息影响，本周一一年期美元掉期升水大幅下行，盘中跌破1,300点子，而随着中国工业和金融数据陆续公布，中国经济下行压力依然较大，继续宽松预期也不断推低长端掉期。

中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。

另外中国央行周三公布的4月末广义货币供应量(M2)增速时隔三个月后再创历史新低，而当月新增人民币贷款跌至年内低点，显示实体经济有效融资需求仍弱。数据显示经济基本面压力仍相当大，政策持续放松的步伐依旧不会停止。

“本周离岸DF继续下行，拖累境内长端掉期升水下行，“另一中资行交易员称，“另外长端现在都被自营盘购汇顶着，而短端资金又很松，所以看上去曲线很陡，如果远期结汇不来的话，这种格局还将维持。”

他并称，现在人民币贬值预期仍存在的情况下，客盘远期结汇意愿显然不强。

美元/人民币一周期掉期 今日收报19.50个点子，较上周五小涨8.33%；一个月期 收于86点子，较上周五下跌18.10%；一年期掉期美元升水 收于1,240点子，较上周五下跌9.49%，创2014年9月17日以来新低。盘中一年期掉期点曾一度下探至1,444.85点的近五个月低点。

短端掉期方面，随着前期一系列降息降准措施，市场资金面已经非常宽松，虽然IPO有加速的迹象，但是交易员们认为，目前的资金充裕度看，IPO对资金面的冲击非常有限；而且后续央行还有降准预期，这无疑会限制短端掉期上行空间。

“TN价格已经很低了，IPO对短端的冲击有限，但现在感觉超短端 继续下行空间可能比较有限了，除非人民币出现升值或者远期结汇出来。”另一中资行交易员称。

下周有20家新股IPO 。中国证监会此前表示，将根据市场情况，保证稳定市场预期的基础上，按月均衡发行，适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。

中国银行间市场周四早盘七天期回购加权利率跌破2%整数关口，并创下四年半新低；长期资金价格方面，一年期shibor走低逾7个基点(bp)，为4月以来跌势中单日最大幅度。