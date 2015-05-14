更新版 1-中国财政：前四月财政收入增速偏低，稳经济财政支出大幅提升

* 4月财政收入同比增幅回升至8.2%

* 前四月财政收入维持低速增长

* 4月财政支出同比大增33%，为近三年最高

* 土地出让收入大幅下降 (新增更多细节及评论)

路透北京5月14日 - 中国财政部最新数据显示，4月财政收入同比增速回升至8.2%，但前四月增速仍偏低；随着经济下行压力加大，财政支出的进度进一步提升，4月支出增幅升至近三年高位33.2%。

财政收入增长较缓，加之地方土地出让金收入大幅下滑，财政收支压力加大，分析人士普遍认为，未来公共支出和基建投资可能有心无力。

财政部周四公布，4月全国一般公共预算收入13,502亿元人民币，同比增长8.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.7%。

“总的看，1-4月全国一般公共预算收入呈低增长态势，增幅比去年同期回落6.3个百分点。”财政部网站刊登的新闻稿称。

财政部指出，中央财政收入增幅偏低，主要是进口大宗商品价格大幅下滑、进口额下降导致进口税收大幅下降，同时石油特别收益金也减少较多；工业增长放缓，尤其是工业生产者出厂价格持续下降导致按现价计算的增值税等税收减收较多；加快出口退税进度使出口退税额增加较多。

而地方本级收入增幅下滑主要是受房地产市场持续调整影响，房地产营业税、房地产企业所得税、契税、土地增值税、耕地占用税普遍下降。

数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入49,909亿元，比上年同期增长5.1%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3%。

4月中央一般公共预算收入6,285亿元，增长8.1%，同口径增长7.9%，增幅比3月（3%）回升4.9个百分点，主要是部分金融机构上缴利润增加；地方本级一般公共预算收入7,217亿元，增长8.2%，同口径增长2.1%。

财政部并表示，今年后几个月，要继续加强经济财政运行监测分析，依法组织财税收入，做好增收节支工作，实行结构性减税和普遍性降费，严禁采取“空转”等方式虚增财政收入。

海通证券宏观团队的姜超等表示，4月财政收入增速依然偏低，而支出增速大幅回升，支出进度加快并主要用于保障民生等领域。但财政收支压力加大也令基建融资捉襟见肘，而经济增长仍较疲弱，货币宽松仍可期待。

**4月支出增速创近三年新高**

随着稳增长各项措施的推进，4月财政支出大幅提升，同比增速创下近三年来的高位。

4月全国一般公共预算支出12,535亿元，同比增长33.2%，为2012年7月以来最高；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长31.6%。

前四月全国一般公共预算支出45,350亿元，为预算的26.4%，比去年同期进度提高0.4个百分点；增长13.8%，同口径增速为12.7%。

其中民生等重点支出增长较快，前四月交通运输支出增长57.8%，住房保障支出增长21.2%，节能环保支出增30.5%。

支出加快的另一方面却是收入增速放缓，以及地方土地出让收入的大幅缩水。

1-4月累计，全国政府性基金预算收入11,547亿元，比去年同期下降34.7%；考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径下降31.1%。其中，地方本级政府性基金预算收入下降37%，主要是国有土地使用权出让收入同比下降38.2%。

“土地出让金下的太多，加上经济放缓财政收入下降，会对稳增长的资金来源带来压力。”浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳说。

民生证券宏观分析师朱振鑫表示，财政收入低速增长符合预期，主要是房地产和传统工业下行影响比较大。

“后面收入还是不乐观，再加上政府性基金中的土地出让金大幅下滑，地方财政压力很大，公共支出和基建投资有心无力，中央两个思路，一是存量置换，二是继续货币宽松。但很难对冲对经济的负面影响，今年经济还有下行压力。”他称。

中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：