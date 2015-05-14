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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 17:00 BJT

全球贵金属：5月13日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓上扬

路透5月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓上升0.30%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,416,364.5 5月13日 23,416,364.5 5月12日 0.0 0.00%

iShares 323,618,377.8 5月13日 322,662,497.8 5月12日 955,880.0 0.30%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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