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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 18:32 BJT

投行观点：Canaccord Genuity将Precision Castparts目标价由225美元调高至230美元，评级为持有

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