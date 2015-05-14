台湾股市：当日冲销交易标的将增至407档股票，6月1日实施--金管会

路透台北5月14日 - 台湾金管会周四宣布放宽当日冲销交易标的范围，由现行台湾50指数、台湾中型100指数及富柜50指数成分股等200档成分股，放宽至当冲交易标的最高可达407档股票及26档ETF，自6月1日实施。

金管会并指出，为增加投资人交易策略运用，本次增列发行认购(售)权证标的股票及所有上市(柜)的ETF(指数股票型基金)，目前其他国家对当冲并没有限制，将逐步放宽。

金管会先前的股市扬升方案中推出多种政策放宽，其中股市涨跌幅由现行的7%放宽至10%，已宣布将提前至6月1日实施。

金管会的相关配套措施包括存托凭证、认购(售)权证及受益凭证等相关商品之涨跌幅度连动调整为10%；期交所也放宽股价指数类期货与选择权及股票期货涨跌幅度至10%；至于信用交易整户担保维持率由现行120%调整为130%，则提早在5月4日实施。