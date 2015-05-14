台湾股市：当日冲销交易标的将增至407档股票，6月1日实施--金管会

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透台北5月14日 - 台湾金管会周四宣布放宽当日冲销交易标的范围，由现行台湾50指数、台湾中型100指数及富柜50指数成分股等200档成分股，放宽至当冲交易标的最高可达407档股票及26档ETF，自6月1日实施。
金管会并指出，为增加投资人交易策略运用，本次增列发行认购(售)权证标的股票及所有上市(柜)的ETF(指数股票型基金)，目前其他国家对当冲并没有限制，将逐步放宽。
金管会先前的股市扬升方案中推出多种政策放宽，其中股市涨跌幅由现行的7%放宽至10%，已宣布将提前至6月1日实施。
金管会的相关配套措施包括存托凭证、认购(售)权证及受益凭证等相关商品之涨跌幅度连动调整为10%；期交所也放宽股价指数类期货与选择权及股票期货涨跌幅度至10%；至于信用交易整户担保维持率由现行120%调整为130%，则提早在5月4日实施。
台湾股市周四收低逾1%，跌幅明显大于亚洲股市，且正式跌破季线支撑。分析师指出，本波领涨的金融股今日大跌引发卖压出笼，且财政部的房地合一税也牵累营建和金融股，对后市看法趋于保守。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2