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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 17:42 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月14日

路透香港5月14日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             46.83                       44.96
 买入成交金额                   22.49                       26.09
 卖出成交金额                   24.35                       18.87
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   上汽集团       46,152,956    838,118,962     884,271,918
 2                   恒瑞医药      173,391,756      1,651,521     175,043,277
 3                   中国平安       55,447,155     87,923,436     143,370,591
 4                   亚盛集团      112,398,175      1,555,676     113,953,851
 5                   福建水泥            1,190    111,966,193     111,967,383
 6                   贵州茅台       79,255,997     13,707,131      92,963,128
 7                   招商银行       26,112,432     60,689,369      86,801,801
 8                   航天信息       53,656,088     31,746,485      85,402,573
 9                   兴业银行       61,957,424     22,901,281      84,858,705
 10                  华域汽车       39,720,713     28,627,376      68,348,089
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 国美电器        192,697,950    167,125,370     359,823,320
 2                 金山软件         95,855,050     90,210,500     186,065,550
 3                 上海电气         87,268,360     86,156,180     173,424,540
 4                 中广核电力      106,648,050     53,810,020     160,458,070
 5                 恒大地产         34,150,260     96,060,940     130,211,200
 6                 神州数码         76,875,900     41,324,660     118,200,560
 7                 腾讯控股         78,417,920     37,851,180     116,269,100
 8                 海通证券         45,940,100     42,808,640      88,748,740
 9                 汉能薄膜发电     67,531,800     21,137,920      88,669,720
 10                银泰商业         23,087,490     47,303,290      70,390,780
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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