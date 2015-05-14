表格：沪港通活跃股一览--5月14日

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
路透香港5月14日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 46.83 44.96 买入成交金额 22.49 26.09 卖出成交金额 24.35 18.87 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 上汽集团 46,152,956 838,118,962 884,271,918 2 恒瑞医药 173,391,756 1,651,521 175,043,277 3 中国平安 55,447,155 87,923,436 143,370,591 4 亚盛集团 112,398,175 1,555,676 113,953,851 5 福建水泥 1,190 111,966,193 111,967,383 6 贵州茅台 79,255,997 13,707,131 92,963,128 7 招商银行 26,112,432 60,689,369 86,801,801 8 航天信息 53,656,088 31,746,485 85,402,573 9 兴业银行 61,957,424 22,901,281 84,858,705 10 华域汽车 39,720,713 28,627,376 68,348,089 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 国美电器 192,697,950 167,125,370 359,823,320 2 金山软件 95,855,050 90,210,500 186,065,550 3 上海电气 87,268,360 86,156,180 173,424,540 4 中广核电力 106,648,050 53,810,020 160,458,070 5 恒大地产 34,150,260 96,060,940 130,211,200 6 神州数码 76,875,900 41,324,660 118,200,560 7 腾讯控股 78,417,920 37,851,180 116,269,100 8 海通证券 45,940,100 42,808,640 88,748,740 9 汉能薄膜发电 67,531,800 21,137,920 88,669,720 10 银泰商业 23,087,490 47,303,290 70,390,780 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 张喜良)
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2