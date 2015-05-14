更新版 1-台湾货币市场：短率贴紧低位，外资汇入垫高资金水位而需求疲乏

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
* 短率持续贴紧区间低位
* 外资汇入令资金更显宽松
* 短票和RP利率持于低档 (更新拆款及央行发行存单数据)
记者 詹静宜
路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周四贴紧区间低位。资金调度人士表示，由于外资汇入垫高银行间资金水位，令市场资金更显宽松，银行间资金满手但苦无资金去化管道，短率持续盘旋在既有低档，亦有大型票券商今起调降金融机构承作公债及公司债RP利率1个基点。
他们并指出，目前银行间资金较显宽裕，惟资金需求疲乏，拆款成交以到期续作为主，除非是急需才偶有新的需求，银行间也因没有资金缺口，普遍不续发可转让定存单(NCD)给民间法人，致法人资金过剩也在货币市场四处流窜，短率料续躺在低位。
“ 全世界都QE(量化宽松)，怎么可能不多钱，只能尽量去化。”一位官股银行资调人士说。
台币兑美元 周四连续第二日收升。汇银人士称，外资在台股虽由买 转卖，但国际美元明显走弱，外资汇入扩增；加以出口商担心台币续升，引爆恐慌性美元卖单，令台币收创逾半年的高位。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.425%。一周拆款利率落在0.380%-0.500%，上日在0.380-0.450%；两周拆款利率落在0.390%-0.430%，上日在0.388-0.45%。
**短票利率靠向低位**
短票方面，一位大型票券商表示，原本预计周四发票量增温，结果竟未增多，在票少的情况下，只能以利率低、天期长做为现有票源分配的基准，短票利率交投渐靠向区间低位。
“市场蛮平静的，因为没什么票。”一大型票券商交易员说。
今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%；部分中小型票券商仍有成交0.58-0.59%，交投大致持平上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.578%，前日为0.577%，成交量53亿台币，前日为52亿。
台湾央行周四公布，共发行1,434.2亿台币存单。与今日存单到期金额1,414.2亿台币相较，存单发行余额增20亿。央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额冲破7兆，为7兆(万亿)10.7亿台币。 周五央行存单到期金额为2,024.5亿台币。
下周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，到期情况分别为周一639亿、周二5,651亿、周三2,246.5亿、周四2,884.5亿、周五223亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为203亿台币，累积超额准备为2,043亿台币、加计前期1%的超额准备为3,964亿台币。
**票券商RP利率趋跌**
债市附买回(RP)市场方面，票券商资调人士表示，由于法人及个人资金太过浮滥，带动票券商对金融机构承作公债及公司债RP利率今起调降1个基点，市场接受度高，目前RP利率仍存有趋跌压力。
不过，证券端资调人士指出，寿险端因应明日交割30年公债104/8期金额300亿台币，资金略显分配不均，部分寿险客户到期不能续作，投信端资金则是持平偏松，券商间RP利率持稳低位不变。
〞今天感觉资金没有之前多。〞一位大型券商交易员说。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%，区间高位较上日走低1个基点。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在