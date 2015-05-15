重温稿--台湾货币市场：短率贴紧低位，外资汇入垫高资金水位而需求疲乏

* 短率持续贴紧区间低位

* 外资汇入令资金更显宽松

* 短票和RP利率持于低档

记者 詹静宜

路透台北5月14日 - 台湾银行间短率周四贴紧区间低位。资金调度人士表示，由于外资汇入垫高银行间资金水位，令市场资金更显宽松，银行间资金满手但苦无资金去化管道，短率持续盘旋在既有低档，亦有大型票券商今起调降金融机构承作公债及公司债RP利率1个基点。

他们并指出，目前银行间资金较显宽裕，惟资金需求疲乏，拆款成交以到期续作为主，除非是急需才偶有新的需求，银行间也因没有资金缺口，普遍不续发可转让定存单(NCD)给民间法人，致法人资金过剩也在货币市场四处流窜，短率料续躺在低位。

“ 全世界都QE(量化宽松)，怎么可能不多钱，只能尽量去化。”一位官股银行资调人士说。

台币兑美元 周四连续第二日收升。汇银人士称，外资在台股虽由买 转卖，但国际美元明显走弱，外资汇入扩增；加以出口商担心台币续升，引爆恐慌性美元卖单，令台币收创逾半年的高位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.425%。一周拆款利率落在0.380%-0.500%，上日在0.380-0.450%；两周拆款利率落在0.390%-0.430%，上日在0.388-0.45%。

**短票利率靠向低位**

短票方面，一位大型票券商表示，原本预计周四发票量增温，结果竟未增多，在票少的情况下，只能以利率低、天期长做为现有票源分配的基准，短票利率交投渐靠向区间低位。

“市场蛮平静的，因为没什么票。”一大型票券商交易员说。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%；部分中小型票券商仍有成交0.58-0.59%，交投大致持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.578%，前日为0.577%，成交量53亿台币，前日为52亿。

台湾央行周四公布，共发行1,434.2亿台币存单。与今日存单到期金额1,414.2亿台币相较，存单发行余额增20亿。央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额冲破7兆，为7兆(万亿)10.7亿台币。 周五央行存单到期金额为2,024.5亿台币。

下周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，到期情况分别为周一639亿、周二5,651亿、周三2,246.5亿、周四2,884.5亿、周五223亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为203亿台币，累积超额准备为2,043亿台币、加计前期1%的超额准备为3,964亿台币。

**票券商RP利率趋跌**

债市附买回(RP)市场方面，票券商资调人士表示，由于法人及个人资金太过浮滥，带动票券商对金融机构承作公债及公司债RP利率今起调降1个基点，市场接受度高，目前RP利率仍存有趋跌压力。

不过，证券端资调人士指出，寿险端因应明日交割30年公债104/8期金额300亿台币，资金略显分配不均，部分寿险客户到期不能续作，投信端资金则是持平偏松，券商间RP利率持稳低位不变。

〞今天感觉资金没有之前多。〞一位大型券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。