香港个股：马云斥资近26.9亿港元入股瑞东集团，香港上市企业再添一员

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透香港5月14日 - 阿里巴巴 主席马云再次收购香港主板上市公司，据联交所资料显示，停牌四周的瑞东集团 获马云斥资近26.9亿港元入股，持有好仓比例达294.74%。
联交所权益披露资料显示，马云是于上周四（7日）在场外按每股2港元买入瑞东集团近13.43亿股股份，相当于公司已发行股本4.558亿股近三倍。
瑞东集团主要业务为证券经纪、配售及包销，以及提供顾问和谘询服务，公司主席为高振顺，他亦是液晶显示器生产商--精电国际 的主席。
瑞东集团股份自4月21日起暂停买卖，公司此前曾就引入由全国工商联牵头组织的内地大型投资公司--中国民生投资股份有限公司进行讨论，若交易落实可能导致公司控制权出现变动。但双方的独家洽商期已于3月底届满，并未有达成任何协议。
瑞东集团本月8日公告称，与其他投资者订立有条件股份认购协议，该等投资者将合共认购公司经扩大已发行股本约81%，认购价每股2港元，较公司停牌前最后报价9港元大幅折让78%，但当时公告未有披露马云的身份。
由于未能与香港监管机构就＂同股不同权＂达成共识，马云的旗舰企业--阿里巴巴最终选择在美国上市。但他对收购香港上市公司似乎兴趣浓厚，先后在去年初买壳中信21世纪 ，其后改名为阿里健康；其后在去年3月收购文化中国传播集团，并改名为阿里巴巴影业 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在