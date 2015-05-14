版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 18:34 BJT

路透基点：新鸿基地产筹措12亿元人民币贷款，用于徐家汇项目开发

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港新鸿基地产已经获得12亿元人民币（1.94亿美元）五年期融资，用于建设在上海市区的徐家汇中心项目。

借款人是新鸿基地产的子公司--Shanghai Sun Hung Kai Weiyi Real Estate，新鸿基地产为本案的担保人。

中国银行是该贷款案的独家牵头行兼簿记行，以及额度管理行，承贷2.5亿元人民币。还有另外五家银行以联合安排行身份加入。

上海浦东发展银行也承贷2.5亿元人民币。上海银行和中国建设银行各自承贷1.8亿元人民币。中国农业银行和华侨银行各自承贷1.7亿元人民币。

消息人士称，贷款利率为五年期人民银行利率的98%。

新鸿基地产在2013年9月以217.7亿元人民币的高价获得这片商业地产的开发权。该项目位于徐家汇，包括浦西的四个区块，总建筑面积约为760万平方英尺。开发完成后，将成为集商业、零售和酒店为一体的综合区域。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐