版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 19:31 BJT

路透基点：中裕燃气子公司Harmony Gas寻求5,000万美元贷款--TRLPC

路透5月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Harmony Gas Holdings正在寻求5,000万美元三年期贷款。

星展银行负责牵头该贷款案，利率较Libor加码320个基点，平均期限是2.75年。

在6月1日以前承诺参加的银行可获得一笔22个基点的优惠费用。

银行受邀以三个层次参贷。承诺2,000万美元或以上的银行，综合收益404个基点，前端费209个基点。承诺1,000-1,900万美元的银行，综合收益396个基点，费用是187个基点。承诺500-900万美元的银行，综合收益382个基点，费用是149个基点。这些综合收益中包含了优惠费用。

担保人是中裕燃气控股和其在海外的分支公司。

所筹资金将用于为国内和海外贷款提供再融资、偿付债务和营运资本。

银行回复截止期是6月8日。

借款人是在开曼群岛注册的投资控股公司。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐