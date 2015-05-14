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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 19:00 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续四天走阔

路透新加坡5月14日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周四连续四天走阔，来到逾五年低位，因现货交易卖盘积极施压价格。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水扩大0.18美元至较新加坡现货报价每吨贴水4.77美元。

Gunvor以每吨较新加坡现货报价贴水4.62-5.33美元，出售一批380-cst给嘉能可。

“许多人对市场都不乐观，认为(新加坡)燃料油很多。”新加坡一燃料交易商称。

即期5月/6月跨月价差也趋弱至每吨负3.25美元，之前为负2.50美元。

“Gunvor、Litasco和Totsa(在纸货市场)都积极求售。”另一名新加坡交易商称。

现货市场有一笔成交回报。

Gunvor向嘉能可出售20,000吨380-cst燃料油，船期6月3-7日，每吨374.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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