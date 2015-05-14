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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 19:13 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受上半月出口数据强劲预期的支撑

路透吉隆坡5月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，逆转早盘跌势，受5月上半月出口数据料强劲的预期支撑。

由于担心厄尔尼诺(圣婴)天气型态可能抑制单产，棕榈油期货周三一度冲上4月6日以来高位，但之后涨势受阻于本月下半月需求疲弱的预期，并促使投资人了结获利。

然而，市场周四浮现5月1-15日出口增幅可能高于30%的传闻，使得价格逆转。船货调查机构报告的马来西亚5月前10日棕榈油出口量较上月同期激增高达45%。

“市场预期明天公布的出口数据也会很强。”新加坡一大宗商品交易员说。5月1-15日出口数据将于周五出炉。

指标7月棕榈油期货 收高0.3%至每吨2,205马币(林吉特)，盘中交投区间在2,171-2,208马币。

“如果明天的出口数据乐观，价格可能会小幅上扬。否则市场或向下测试2,080马币的水准。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的棕榈油交易员告诉路透。

整体成交量45,163口，高于一般均值的35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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