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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 19:10 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差持稳，受美国西岸需求支撑

路透新加坡5月14日 - 亚洲航煤裂解价差周四维持在每桶14美元上方，交易商称，受到美国西岸强劲需求支撑。

船期资料显示，Valero已订下"Lin Zuo"号船只，5月27日从韩国运送65,000吨航煤至美国。

交易商指出，将航煤从亚洲运至美国西岸的套利具有经济效益，令现货价差获得支撑。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，新加坡5月13日止当周陆上中质馏分油库存下降7%，至四个月低点1,010.7万桶。

新加坡现货市场有一笔柴油交易，无航煤交易。

Winson Oil向托克(Trafigura)出售250,000桶含硫量500ppm柴油，6月3-7日装运，与新加坡报价平价。(完)

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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