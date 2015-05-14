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债券 | 2015年 5月 14日 星期四 19:05 BJT

欧洲政经：希腊可能要求召开欧元集团紧急会议

路透雅典5月14日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周四表示，希腊当局可能会要求月底召开欧元区财长紧急会议。希腊政府希望5月底与金主达成改革协议。

Sakellaridis在记者会上表示，希腊将确保支付即将到期的债务，但必须尽快达成解决希腊资金需求的协议。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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