欧洲政经：希腊可能要求召开欧元集团紧急会议

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透雅典5月14日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周四表示，希腊当局可能会要求月底召开欧元区财长紧急会议。希腊政府希望5月底与金主达成改革协议。
Sakellaridis在记者会上表示，希腊将确保支付即将到期的债务，但必须尽快达成解决希腊资金需求的协议。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。