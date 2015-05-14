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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 19:19 BJT

东南亚股市：多数收涨，菲律宾股市创一周高位

路透曼谷5月14日 - 东南亚股市周四区间波动后收高，菲律宾股市在央行利率决议前扩大升势至一周高点，投资人等待东南亚地区经济数据。

菲律宾股市连续第四个交易日上扬，收高0.3%，至7,831.44，为5月6日以来最高收位。

对利率敏感的银行及地产股成交活络。菲律宾央行周四连续第五次会议维持利率不变。利率决议在盘后公布。

外资卖超菲律宾股市6.08亿披索。

泰国股市震荡收小涨。投资人出脱PTT 及 Minor International 等大型股，因季度获利疲软。

投资人等待东南亚地区经济数据，以研判经济情况。周五公布的重要数据包括印尼第一季经常帐数据，及新加坡3月零售销售。

马来西亚将公布第一季国内生产总值(GDP)，料较上年同期成长5.5%，低于去年第四季的5.8%成长率。

泰国周一将公布第一季GDP。

印尼市场周四因国定假日休市，周五恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 412.83 2.47 +0.60 +0.50 410.77

新加坡 3455.78 2.61 +0.08 +2.69 3365.15

马来西亚 1807.55 4.53 +0.25 +2.63 1761.25

泰国 1497.40 1.45 +0.10 -0.02 1497.67

菲律宾 7831.44 23.09 +0.30 +8.31 7230.57

越南 543.69 0.87 +0.16 -0.36 545.63

(完)

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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