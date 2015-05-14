东南亚股市：多数收涨，菲律宾股市创一周高位

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透曼谷5月14日 - 东南亚股市周四区间波动后收高，菲律宾股市在央行利率决议前扩大升势至一周高点，投资人等待东南亚地区经济数据。
菲律宾股市连续第四个交易日上扬，收高0.3%，至7,831.44，为5月6日以来最高收位。
对利率敏感的银行及地产股成交活络。菲律宾央行周四连续第五次会议维持利率不变。利率决议在盘后公布。
外资卖超菲律宾股市6.08亿披索。
泰国股市震荡收小涨。投资人出脱PTT 及 Minor International 等大型股，因季度获利疲软。
投资人等待东南亚地区经济数据，以研判经济情况。周五公布的重要数据包括印尼第一季经常帐数据，及新加坡3月零售销售。
马来西亚将公布第一季国内生产总值(GDP)，料较上年同期成长5.5%，低于去年第四季的5.8%成长率。
泰国周一将公布第一季GDP。
印尼市场周四因国定假日休市，周五恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 412.83 2.47 +0.60 +0.50 410.77
新加坡 3455.78 2.61 +0.08 +2.69 3365.15
马来西亚 1807.55 4.53 +0.25 +2.63 1761.25
泰国 1497.40 1.45 +0.10 -0.02 1497.67
菲律宾 7831.44 23.09 +0.30 +8.31 7230.57
越南 543.69 0.87 +0.16 -0.36 545.63
(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在