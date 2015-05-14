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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 19:37 BJT

国际油市：亚洲石脑油现货价转为贴水，汽油裂解价差回升

路透新加坡5月14日 - 亚洲石脑油现货价周四在台湾转为贴水，为两个半月来首见。

供应充沛、裂解装置岁修导致需求较低、以及遭到液化石油气(LPG)取代，都是造成石脑油下跌的原因。

台湾台塑石化买进约100,000吨石脑油，6月下半月付运台湾麦寮，价格为C&F较日本报价每吨贴水1-2美元。

韩国三星道达尔石化亦买进6月下半月运往大象的石脑油，但交易商表示价格不详。

汽油裂解价差周四回升至10个月高点每桶15.03美元，因穆斯林斋月之前需求料维持强劲。

官方数据显示，新加坡5月13日止当周轻质馏分油库存增加不到1%，至三周高位1,303.6万桶。

新加坡现货市场无汽油交易，交易商称因买卖价差距偏大。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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